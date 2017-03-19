На Львівщині водій іномарки скоїв наїзд на неповнолітню велосипедистку

У Стрийському районі Львівщини 15-річна дівчина, яка їхала велосипедом, отримала важкі травми внаслідок наїзду автомобіля Peugeot під керуванням 21-річного жителя міста Стебник.

Як повідомили у Стрийському відділі поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 18 березня об 11.45 біля села Райлів Стрийського району. Водій іномарки під час маневру скоїв наїзд на 15-річну жительку міста Дрогобич, яка їхала попереду нього. Постраждалу з переломами у важкому стані госпіталізовано.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення ПДР). Всі обставини автопригоди встановлюються.