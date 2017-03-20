На Львівщині до червня припинено рух транспорту на автодорозі «Львів-Пустомити-Меденичі»

На автодорозі Т-14-16 «Львів-Пустомити-Меденичі» в селі Наварія (ділянка км 8+020 – км 17+050) тимчасово припинено рух транзитного транспорту.

За інформацією Служби автомобільних доріг у Львівській області, проїзд закритий у зв’язку із початком ремонтних робіт мосту через річку Щирка та відновлення робіт з капітального ремонту дорожнього полотна на трасі Т-14-16.

Об’їзд пасажирського транспорту, екстрених служб та мешканців с. Наварія здійснюється з автомобільної дороги С 141209 «Оброшине-Наварія» через міст з обмеженим навантаженням до 10 тон по комунальній дорозі с. Наварія.

Для транзитного та іншого транспорту об’їзд буде здійснюватись за наступними маршрутами згідно із встановленими схемами:

с. Сокільники ( а/д С 141223 Сокільники – Зх. обхід м. Львова) – Солонка (а/д Західний обхід м. Львова) – Липники (а/д М-06 Київ-Чоп) – Поршна (а/д С141238 Поршна – Липники)- Пустомити (а/д С141205 Пустомити – Поршна) та у зворотному напрямку;

с. Сокільники ( а/д С 141223 Сокільники – Зх. обхід м. Львова) – Холодновідка (а/д Західний обхід м. Львова)- Зимна Вода (а/д М-11 Львів – Шегині) – с. Оброшино (а/д Н-13 Львів-Самбір-Ужгород) – м. Пустомити (а/д С141208 Пустомити – Оброшино) та в зворотному напрямку.

Згідно із попередніми планами, ремонт триватиме до 1 червня 2017 року. Роботи виконує підрядна організація ТзОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл». Організація дорожнього руху погоджена з Національною поліцією.