На Львівщині дівчинка загинула випавши з дитячого ліжка

В одному із сіл Сколівського району через недогляд батьків загинула дворічна дитина.

Як повідомили у Сколівському відділенні поліції, тіло дитини з переломом черепа 27 лютого було доставлено в районну лікарню. Медики повідомили правоохоронців про тілесні ушкодження, які спричинили смерть малолітньої дівчинки.

Встановлено, що дитина випала з дитячого ліжка висотою 72 см і отримала смертельні травми.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом злісного невиконання батьками своїх обов’язків по догляду за дитиною.