На Донеччині загинули двоє військових, підірвавшись на вибуховому пристрої

Неподалік Новолуганського у Донецькій області внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

”За попередньою інформацією, під час виконання завдань, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, загинули два військовослужбовця однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області”, – наголосили у штабі.

Обставини вибуху з’ясовуються.