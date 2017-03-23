23 березня на автодорозі Ходорів-Жидачів обвалилася частина мосту. Обвал мосту по дорозі на Жидачів стався у с. Заліски. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Повідомлення про подію надійшло о 18:11. На автомобільному мості через р. Дністер обвалилася частина дороги для пішоходів.

«Обвал стався у частині, де міст проходить над землею, а не є над рікою. Зараз там виставлено обгороджуючий захист. Великогабаритний транспорт не їде через міст, щоб не було додаткового навантаження. Легкові автомобілі рухаються без перешкод. Але їх пропускають по черзі. Аварійна ділянка обгороджена», – повідомив в.о. директора департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації Олександр Харчук.

За його словами, на місці обвалу працює поліція, присутні представники Жидачівської райадміністрації, пише zaxid.net.