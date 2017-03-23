Міська рада Львова просить мерів обласних центрів прийняти львівське сміття

Депутати Львівської міськради звернулися до мерів обласних центрів з проханням підписати договори на прийом сміття зі Львова на місцеві полігони.

У тексті звернення, за яке депутати проголосували під час сесії 23 березня, вказано, що ЛМР готова платити 300 грн за кожну тонну захоронення сміття, повідомляє Zaxid.net.

За словами депутата «Самопомочі» Романа Федишина, який і зачитав заяву під час сесії, звернення надішлють усім мерам облцентрів, щоб вони винесли це питання на розгляд місцевих депутатів.

«Ми звернемося до обласних центрів з проханням офіційно, законно приймати сміття зі Львова. Адресовані ці звернення будуть головам міст, також копії віддамо головам Львівської облради та облдержадміністрації», – пояснив Роман Федишин.

У тексті звернення вказано, що через потепління у Львові виникла загроза екологічної катастрофи. Водночас місто готове платити за прийом сміття на полігони інших областей.

«У зв’язку з потеплінням існує реальна загроза екологічної катастрофи у Львові та прилеглих районах. У Львові є фінансові ресурси та готовність для вирішення цього питання. Але на побудову сміттєпереробного комплексу потрібен час. Просимо винести на розгляд міської ради наше клопотання щодо прийому ТПВ протягом наступних дванадцяти місяців зі Львова. Необхідні обсяги – від 600 до 2000 т за один місяць. Оплату готові здійснювати за ціною 300 грн. за 1 т захоронення», – йдеться у тексті звернення.