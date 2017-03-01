Мін`юст запустив онлайн-послугу відкриття і закриття фізосіб-підприємців

Міністерство юстиції запустило онлайн-послугу відкриття і закриття фізичних осіб-підприємців, внесення змін до відомостей про діючі ФОП, відкриття юридичних осіб і внесення відомостей про них до єдиного державного реєстру на сайті «Будинок юстиції» та виконавчому урядовому порталі.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на засіданні уряду в середу, повідомляє УНІАН.

«Зараз на сайті «Будинок юстиції» й на нашому виконавчому урядовому порталі стала реальною можливість від сьогодні в повноцінному режимі зареєструвати в онлайн-форматі ФОП», – сказав Петренко.

За його словами, Мін`юст також запустив онлайн-послугу відкриття юридичних осіб, що дозволить уникнути черг і спростити бюрократичні процедури для підприємців.