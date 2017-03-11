Минулої доби в зоні АТО внаслідок зіткнення з диверсантами загинули двоє бійців

Минулої доби у зоні АТО російсько-терористичні війська 75 разів обстріляли позиції Збройних сил України, внаслідок зіткнення з диверсантами загинули двоє бійців.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО у Fcebook.

«На Маріупольському напрямку під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились позиції неподалік Миколаївки, а під мінометним вогнем Славне, Гнутове, Павлопіль та Березове. Зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем ворог бив по захисниках Широкиного, Водяного, Талаківки та Красногорівки, по Мар’їнці – з озброєння БМП та танку», – сказано у повідомленні.

Також на Маріупольському напрямку в результаті бойового зіткнення з ворожою ДРГ загинули двоє українських захисників.