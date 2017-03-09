Міносвіти затвердило нові вимоги до оформлення дисертації

Міністерство освіти і науки України спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію.

Як повідомили у прес-службі МОН, такі зміни передбачені наказом відомства від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мінюсті 3 лютого 2017 року № 155/30023).

«Незважаючи на нові вимоги, переробляти вже написані роботи не потрібно – нововведення не поширюються на дисертації, що подані до спеціалізованих вчених рад до набрання чинності наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що анотація – це новий структурний елемент дисертації. Передбачається, що згодом вона повністю замінить існуючий сьогодні автореферат.

«Після введення привила, що текст дисертації має публікуватися в Інтернеті (а згодом і в Національному репозитарії академічних текстів), необхідність написання автореферату майже зникла. Однак, щоб ознайомитися з коротким змістом дисертації, певний «дайджест» роботи все ж необхідний. Його роль й відіграватиме анотація», – пояснив директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Андрій Шевцов.

Він повідомив, що зараз, в перехідний період, згідно з постановою КМУ від 24 липня 2013 року № 567 «Про затвердження порядку присудження наукових ступенів» автореферати поки залишаються.

Остаточно автореферат зникне, коли будуть прийняті нові правила присудження наукових ступенів, які має розробити Національне агентство з забезпечення якості освіти (НАЗЯВО) вже для спецрад, які будуть автономно створені академічними закладами і проакредитовані НАЗЯВО.

За новими правилами підготовка дисертації має бути державною мовою та за бажанням здобувача – англійською або іншою мовою, пов’язаною з предметом дослідження. При цьому обов’язково потрібно буде подати переклад роботи до спеціалізованої вченої ради. Анотація подаватиметься державною та англійською мовами, а також третьою мовою, пов’язаною з предметом дослідження.

У відомстві підкреслили, що простішими стають вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації. Зокрема, на вибір можна використовувати Національний стандарт України «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015» або один зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, що є загальновживаними у закордонній практиці оформлення наукових праць.

Наказ набуває чинності з 10 березня 2017 року.