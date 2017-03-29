Метою акції з перекриттям траси на Львівщині є дестабілізація українсько-польських стосунків – депутат

Депутат Львівської міської ради, координатор громадської організації «Варта 1», яка спільно з правоохоронцями долучається до патрулювання у регіоні, Ігор Зінкевич заявив, що метою акції з перекриттям траси біля українсько-польського кордону на Львівщині є дестабілізація українсько-польських стосунків.

Про це він повідомив УНІАН.

За словами Зінкевича, учасники акції навіть не володіли інформацією, з якою метою їх залучають до протестних дій.

«Ми розмовляли з учасниками перекриття руху біля села Гряда. Вони не розуміли, з якою метою проводиться акція. Казали, що їхали протестувати проти несанкціонованих скидів львівського сміття по районах області. З їх слів, вони навіть не читали текст на плакатах, які тримали. Це явно спланована провокація, спрямована на дестабілізацію українсько-польських стосунків. Варто згадати, що на Львівщині нещодавно вандали розмалювали антипольськими гаслами кілька пам’ятників загиблим полякам», – зазначив Зінкевич.

Він розповів, що учасників акції привезли на місце протесту трьома автобусами з львівськими номерами, всі учасники – молодь студентського віку, попередньо – мешканці Львова та Львівської області.

Організаторів акції та кому належить транспорт – наразі встановлюють правоохоронці.

«Я отримав повідомлення про те, що збір учасників проводився через соцмережі. За участь в акції платили 100 грн кожному. Цю інформацію, яка мені сьогодні вранці надійшла приватним повідомленням, я вже передав працівникам СБУ. Зараз із затриманими проводяться слідчі дії, встановлюються організатори провокації», – сказав Зінкевич.

Сьогодні поліція затримала і доставила до Жовківського відділення поліції для встановлення особи 80 людей, які сьогодні вранці приймали участь в акції перекриття руху транспорту поблизу українсько-польського кордону. На трасі близько 200 осіб з плакатами українською та польською мовою «Поляки – наші брати» перекривали рух транспорту і палили шини на автодорозі.