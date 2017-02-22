Мер Львова Садовий застерігає президента від силового розгону блокади «торгівлі на крові»

Міський голова Львова, лідер партії «Об`єднання Самопоміч» Андрій Садовий застерігає президента України Петра Порошенка і прем’єр-міністра Володимира Гройсмана від силового розгону блокади «торгівлі на крові».

Про це повідомляється на сайті ”Самопомочі”.

”Нічого гіршого, ніж силовий конфлікт між українцями поблизу лінії фронту, уявити зараз собі неможливо. Я наполегливо застерігаю президента та прем’єр-міністра навіть не думати про такий варіант”, – заявив Садовий, коментуючи інформацію про те, що влада ”розглядає варіант силового розгону блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу”.

Лідер «Самопомочі» також звернувся до організаторів блокади та центральної влади з проханням повернутися до теми переговорів. «Вважаю, що такі переговори можливі за відмови з боку влади від будь-яких погроз на адресу активістів. А також визнання всіма сторонами наступних аксіом: єдиною темою для переговорів з російською окупаційною адміністрацією на Донбасі може бути лише питання звільнення українських військовополонених; торгувати з компаніями, які платять данину окупаційній владі – недопустимо; тримати енергетичну безпеку країни в залежності від окупантів – недопустимо”, – наголосив він.

Садовий вважає, що, якщо усі погоджуються з цими тезами, то потрібно ухвалювати «закон про визнання реальності – офіційного статусу непідконтрольних територій як ”окупованих” з усіма міжнародно-правовими наслідками”. ”Проект в Раді – справа за депутатами”, – додав мер.

Крім того, лідер ”Самопомочі” наголосив, що ”сьогодні цю політику в інтересах держави реалізовують ветерани АТО на коліях Донбасу не тому, що їм персонально не подобається хтось у владі, а тому, що вони на війні вибороли моральне право, аби вимагати, щоб інші на цій війні, принаймні, не заробляли”.

Як повідомлялося, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав парламентаріїв і Кабінет міністрів ухвалити необхідні рішення і наділити органи внутрішніх справ необхідними повноваженнями для зняття вугільної блокади, розгорнутої на Донбасі.

”Звертаюся до народних депутатів: шановні колеги, відсиджуватися вже потрібно закінчувати, давайте ухвалимо закон, що кожний громадянин України має право перегороджувати залізничне полотно. Ви не хочете такий закон? Такого закону немає, напевно, і не буде. Тоді давайте дотримуватися тих законів, які є, і давайте надамо ті повноваження силовим органам, щоб відновити тут ситуацію”, – сказав очільник МВС.

”Я просив би керівників АТЦ (антитерористичного центру), зважуючи всі відповідні рішення антитерористичного центру, який керує усіма силовими операціями в зоні АТО, зваживши всі наші багатотерпимості, ухвалити відповідні рішення. І ми ці рішення забезпечимо”, – сказав він.

***Наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого. Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні та автомобільні сполучення.

21 лютого 2017 року прес-служба гірничо-металургійної групи ”Метінвест” повідомила про зупинку роботи Єнакіївського метзаводу і ”Краснодонвугілля”, а 22 лютого на Дніпровському меткомбінаті заявили про припинення поставок коксу з Алчевського коксохімічного заводу.