Львівський суд наклав арешт на скандальне будівництво ЖК «Хмельницький парк»

Галицький райсуд Львова арештував житловий комплекс «Хмельницький парк».

Як повідомляє Zaxid.net, таким чином суд задовольнив клопотання слідчого, заборонивши забудовникам будь-яким чином користуватися чи добудовувати комплекс на вул. Хмельницького, 230а.

В ухвалі Галицького райсуду вказано, що ЖК «Хмельницький парк» є речовим доказом у кримінальному провадженні, при цьому на вул. Хмельницького, 230а без необхідних дозволів продовжується будівництво.

«Під час проведеної департаментом ДАБІ у Львівській області перевірки на об’єкті будівництва по вул. Хмельницького, 230а встановлено, що ТзОВ «МС Імперіал» на земельній ділянці, яка не надана йому у користування чи приватну власність виконує будівельні роботи… Здійснено виконання робіт з будівництва десяти секцій будинку висотою у 10 поверхів. У внутрішньому дворі влаштовано котлован. У секціях 1-3 влаштовано вікна та ведеться утеплення фасадів у цих же секціях. Жодних дозвільних робіт на виконання будівельних робіт по вул. Хмельницького, 230а ТзОВ «МС Імперіал» не представлено», – йдеться в ухвалі суду.

Водночас всередині лютого Господарський суд Львівської області зобов‘язав забудовника ЖК «Хмельницький парк» звільнити земельну ділянку на вул. Хмельницького, 230а та привести її до попереднього стану «шляхом знесення багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземною автостоянкою за власні кошти».

Наприкінці січня цього року департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області оштрафував забудовника ЖК «Хмельницький парк» на 1,4 млн грн через порушення містобудівного законодавства.

Прес-служба ДАБІ, виявила, що замовник будівництва без затвердженої проектної документації та без дозволу на виконання будівельних робіт проводить роботи на земельній ділянці, яка до того ж не була надана в користування чи приватну власність проводить будівельні роботи. Через це ДАБІ видала ТзОВ «МС Імперіал» приписи про зупинення будівельних робіт та усунення порушень.

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