Львівський митник попався на хабарі

Працівника митного поста «Краківець» Львівської митниці сьогодні, 2 березня, викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою.

Як повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області, здирник вимагав гроші за сприяння підприємцю в переправленні цигарок через державний кордон України.

Співробітники спецслужби затримали митника після отримання 500 доларів США неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.