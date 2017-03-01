Львівський е-квиток отримав назву «ЛеоКарт»

1 березня у Львові завершився конкурс на найкращу назву електронного квитка у Львові, який тривав з 1 лютого. За результатами он-лайн голосування перемогла назва «ЛеоКарт», яка набрала 37,2 відсотків.

За результатами голосування на сайті Львівської міськради, яке тривало тиждень, перше місце посів варіант «ЛеоКарт», друге – «Левчик», третє – «LeoGo». Загалом у онлайн-голосуванні взяли участь 6756 львів’ян.

Відтак, львівський е-квиток матиме назву «ЛеоКарт», яка також дублюватиметься латинськими літерами – «LeoCard».

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», варіант «ЛеоКарт» запропонували одразу дев’ять львів’ян. Але переможцем і власником призу (річного е-квитка на всі види транспорту) стане той, хто найшвидше запропонував таку назву. 14 березня оголосять ім’я переможця та нагородять його сертифікатом на отримання е-квитка.

Крім того, ЛКП «Львівавтодор» зараз проводить соціологічне дослідження ставлення львів’ян до е-квитка.

Також з 15 березня, враховуючи побажання львів’ян, розпочнеться робота над зовнішнім виглядом електронного квитка «ЛеоКарт»: бренд бук, де буде прописано усі елементи візуалізації квитка, логотип, колір, шрифти, слоган.