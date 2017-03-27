Львівські митники викрили благодійну організацію в контрабанді

27 березня працівники Львівської митниці ДФС склали протокол про порушення митних правил стосовно громадянина України – керівника однієї з благодійних організацій, що вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю через подання митному органу як підстави для переміщення документів, одержаних незаконним шляхом, а також документів, що містять неправдиві дані щодо відправника, одержувача та вартості цих товарів.

Як повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області, минулого року на митну територію України було ввезено 1038 упаковок одягу та взуття вагою понад 9 тонн та вартістю понад 8 тис. доларів США, відправником товару було вказано компанію з Великобританії, а одержувачем – благодійну організацію, зареєстровану у Львові. Товар передали на тимчасове зберігання під митним контролем на склад гуманітарної допомоги цієї організації.

17.10.2016 року благодійна організація подала митну декларацію для сплати митних платежів. Однак під час здійснення митних процедур було з’ясовано, що товару немає.

Щодо керівника благодійної організації складено протокол про порушення митних правил і визнано його винним у вчиненні порушення митних правил, передбаченого ч. 3 ст. 469 Митного кодексу України та накладено на нього адміністративне стягнення.

З метою перевірки законності вказаної зовнішньоекономічної операції було надіслано запит до митних органів Республіки Польщі. Днями надійшла відповідь, згідно з якою підтверджено факт переміщення товару вказаної кількості та ваги.

Водночас немає жодного підтвердження щодо приналежності цього товару до гуманітарної допомоги. Окрім того, відправником товару є італійська компанія, а покупцями – чотири фірми з різних міст України. Сумарна вартість товару – понад 350 тис. євро, що на день ввезення на митну територію України (18.06.2016) становило понад 9 млн грн.

Отже, керівник благодійної організації цілеспрямовано включив компанію з Великобританії в ланцюг постачання товару з метою приховування реальних продавців/експортерів, покупців/отримувачів та вартості ввезених на митну територію України товарів.

Такі його дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Справу скерують до суду.