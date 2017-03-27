Львівські «Карпати» вперше з часу заснування команди гратимуть у формі золотистого кольору

У селищі Ластівка, поблизу Східниці на Львівщині відбулась презентація трьох нових варіантів форм львівських «Карпат». Відтепер команда гратиме у білому, зеленому, та, вперше у своїй історії – в золотисто-сонячному комплектах (останній замінив раніше резервний червоно-чорний).

Перший представлений варіант форми – це стилізована біла футболка із сірими смугами, що перетинаються, а також – зображенням найвідоміших символів Львова – Оперним театром, Доміканським собором, Чорною кам’яницею, ратушею, Пороховою вежею, площею Ринок та церквою святого Андрія. Ініціатором такої моделі ігрової футболки став уболівальник «Карпат» Тарас Басараб. Шрифти на всіх комплектах форми теж ексклюзивні.

Другий, зелений комплект – з найвідомішим візерунком традиційної галицької вишивки «Галицькою зіркою», яка тепер буде зображена на футболках гравців.

Резервна форма цього разу вперше з часу заснування команди буде, як зазначають, золотисто-сонячною, інформує Zaxid.net.