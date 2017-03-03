Львівські активісти розпочали набір людей для участі в блокаді торгівлі з бойовиками

У Львові організовують регулярні поїздки на Донбас для участі в блокаді ОРДЛО.

Оголошення про виїзди на Донбас з’явилися на сторінці «Штабу блокади торгівлі з окупантами». Там вказано, що набирають 50 людей для виїзду на місце бокади, повідомляє Zaxid.net.

«Підтримаймо наших побратимів на блокаді торгівлі з окупантами! Виїзд автобуса зі Львова у суботу, 4 березня, о 08:00. Час перебування – один тиждень. Зі собою мати: теплі речі, спальні мішки. Кількість місць – 50», – йдеться у повідомленні активістів.

Один із організаторів виїздів зі Львова, помічник нардепа Володимира Парасюка Назар Комар повідомив, що поїздки на місце блокади організовуватимуть раз на 7-10 днів.

«Організовують це учасники блокади, які перебувають там із перших днів. Робиться це за кошти місцевих волонтерів та бізнесменів. Це будуть систематичні поїздки – кожних 7-10 днів. Але ми ще це вирішуємо, оскільки не так легко знайти автобус та паливо для таких поїздок», – пояснив Назар Комар.

За його словами, такі ж поїздки організовують і в кількох інших містах України, однак там набирають невеликі групи людей. Головна вимога для учасників виїздів, за словами організаторів, – хороша фізична форма. Також зі собою заборонено брати алкоголь.

Зазначимо, що торгова блокада почалася 26 грудня, коли добровольці АТО в складі бійців батальйонів «Айдар», «Донбас» та інших формувань оголосили про початок торгової блокади «ДНР» і «ЛНР». Серед активних учасників блокади є нардепи Семен Семенченко («Самопоміч») та Володимир Парасюк (позафракційний).