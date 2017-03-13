Львівська ОДА звинувачує спецслужби агресора в актах вандалізму на похованнях поляків

У Львівській ОДА звинувачують спецслужби агресора в оскверненні польських меморіалів у Львові, селищі Підкамінь та Гуті Пеняцькій, які були скоєні у період 10 – 12 березня.

Як наголошується у заяві Львівської ОДА, «акти вандалізму, які трапилися у Підкамені, Гуті Пеняцькій та Львові, покликані зіпсувати дружні стосунки між українським та польським народами. Оскільки жоден свідомий українець, так як і поляк, не вчинятиме жодних дій, які б вели до непорозумінь між нашими народами, в першу чергу через нищення історичних пам’яток, тому ми переконані, що за такими діями стоїть третя сторона, яка вже тривалий час намагається розпалити національну ворожнечу шляхом провокацій та актів вандалізму».

Як повідомлялося, 10 березня у Львові на Вулецьких пагорбах невідомі розмалювали червоною фарбою пам’ятник польським професорам, розстріляним у 1941 році, а також зробили напис чорною фарбою «Смерть ляхам».

12 березня на місці польських поховань у смт Підкамінь Бродівського району вандали облили фарбою меморіал загиблим полякам і зробили напис: «Смерть ляхам!»

12 березня на меморіалі загиблим полякам у Гуті Пеняцькій невідомі намалювали свастику і зробили напис «Смерть ляхам».