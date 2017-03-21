Львівська ОДА знову візьметься за вивезення сміття зі Львова

Львівська обласна державна адміністрація знову очолить процес вивезення твердих побутових відходів із території Львова. Повністю очистити переповнені сміттєві майданчики у місті планують за 5-7 днів.

Таке рішення вже вдруге обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, засідання якої відбулось сьогодні, 21 березня.

«Комісія знову прийняла рішення, яке повинно забезпечити вивезення відходів із території міста Львів. Цього разу ми спробуємо вкластись у 5-7 днів, щоб повністю очистити місто від сміття», – пояснив на брифінгу голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Причиною такого рішення стала неспроможність міської влади забезпечити належне вивезення ТПВ із території Львова. А така бездіяльність, за словами головного санітарного лікаря області, може призвести до суттєвого погіршення епідеміологічної ситуації та збільшенню популяції гризунів, особливо із настанням тепла.

Олег Синютка також наголосив, що у найближчі дні облдержадміністрація проведе переговори із власниками полігонів твердих побутових відходів Львівщини і за межами, щоб забезпечити належну утилізацію відходів із території міста. «Ми з’ясували, за період з останнього засідання комісії, Львівська міська рада не зверталась і не вела переговори із жодним власником полігонів. Так само не надано жодних фактів блокування сміттєвозів на території Львівщини чи України», – додав він.