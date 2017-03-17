Львівська ОДА пропонує Львову ще одну земельну ділянку для будівництва сміттєпереробного заводу

Львівська облдержадміністрація повторно запропонувала Львову земельну ділянку, де можна побудувати завод з утилізації твердих побутових відходів.

Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, обласна влада пропонує місту ділянку біля села Добряни Миколаївського району, що за 28 кілометрів від Львова, оскільки, за даними ОДА, Львівська міська рада досі не скористалася земельною ділянкою, яку раніше запропонувала ОДА на території Яворівської «Сірки».

Загальна площа землі біля села Добряни становить 100 га, за категорією – це землі промислового призначення вапнякового характеру і не придатні для сільськогосподарського використання.

У прес-службі також повідомили, що Львів й досі не надав жодних офіційних підтверджень стосовно сміттєвої блокади.

«Львівська обласна державна адміністрація зверталася із запитами (усними й письмовими) до Львівської міської ради з проханням надати докази арешту і блокування великогабаритних транспортних засобів. На сьогодні жодних підтверджень про блокування сміттєвозів, які вивозять сміття на полігони Львівщини та в інші області України немає», – зазначається у повідомленні.

У Львівській ОДА заявили, що у разі надання підтверджень сміттєвої блокади, обласна влада реагуватиме на кожний випадок і звертатиметься до правоохоронних органів розслідувати такі факти блокування.

Також, у департаменті житлово-комунального господарства Львівської ОДА повідомили, що на території Львівської області почастішали випадки несанкціонованого вивезення відходів з міста Львова у лісосмуги та поля. Такі факти зафіксували упродовж останнього часу в Яворівському, Бузькому та Мостиському районах області.

У свою чергу, міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні під час брифінгу заявив, що не має від Львівської ОДА жодної інформації про виділення нової земельної ділянки для заводу з переробки ТБО.

«Я мав сьогодні розмову з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою і про жодну ділянку він мені не говорив. Але якщо виділили, то з радістю ми будемо приймати усі ділянки. Тому що область потребує місця для резервного полігону. Нам потрібен резервний полігон, однозначно», – сказав Садовий.

Як повідомлялося, наприкінці січня у Львові під час засідання у Львівській ОДА за участі прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана було досягнуто домовленість про виділення земельної ділянки в районі гірничо-хімічного підприємства «Сірка» Яворовського району, яка буде передана Львівській міській раді для облаштування полігону ТБО.

16 лютого у Львові відбулось засідання науково-експертної комісії, яка надала висновки, що земельна ділянка площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка» в Яворівському районі області не відповідає нормативним вимогам до облаштування полігону та будівництва об’єктів поводження з твердими побутовими відходами.