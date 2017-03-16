Львівська облрада вимагає від керівництва держави припинити торгівлю з Росією

Львівська обласна рада вимагає від керівництва держави ухвалити закон про окуповані території, розірвати економічні стосунки з Російською Федерацією та звільнити всіх полонених українців.

Відповідне звернення щодо ситуації, яка склалася навколо блокування тимчасово окупованих територій, до Президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та до Верховної Ради України сьогодні під час позачергового засідання сесії Львівської облради підтримали 66 депутатів. Всього у Львівській облраді 84 депутати.

У своєму звернення депутати наголошують, що вважають «неприпустимим застосування сили щодо учасників блокади торгівлі з окупантами, а рішення піти зі зброєю проти українців недалекоглядним і цинічним».

У зверненні вони вимагають встановити і покарати, відповідно до чинного законодавства осіб, які дали та виконували наказ розігнати блокаду силовим методом, а також вжити належних заходів для звільнення всіх українських полонених.

«Вимагаємо розробити комплекс законодавчих заходів, зокрема Закони України про тимчасово окуповані території, відновлення територіальної цілісності та дії Конституції України на всій території держави і прийняти постанову Верховної Ради України про створення тимчасової слідчої комісії з питань перевірки постачань товарів, робіт і послуг на тимчасово окуповані території. Привести урядові документи у відповідність до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року і прийняти комплекс законодавчих та нормативних актів щодо припинення економічних відносин з тимчасово окупованими територіями, а також встановлення заборон на торгівлю товарами російського виробництва, аж до повного розриву торгово-економічних відносин із Російською Федерацією», – йдеться у тексті звернення.

Також депутати закликають громадськість контролювати реалізацію вказаного документу і акцентують на тому, що «у зв’язку із силовим розгоном блокади, тимчасовим припиненням торгівлі з ОРДЛО, невирішеним питанням українських полонених та ускладненим доступом волонтерів у зону проведення АТО – жодним чином не можна ставити питання відновлення торгівлі в залежність від того, чи буде повернуто підприємства олігархічним та клановим групам».