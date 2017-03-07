Львівська облрада виділила кошти постраждалим шахтарям та сім`ям загиблих на шахті «Степова»

Львівська обласна рада ухвалила рішення про виділення 1,7 млн грн фінансової допомоги постраждалим шахтарям та сім`ям загиблих гірників унаслідок аварії на шахті «Степова». Про це повідомляє прес-служба облради.

«Сім`ям загиблих на шахті «Степовій» гірників спрямують по 100 тис. грн допомоги з обласного бюджету. Крім цього, передбачено виділити по 60 тис. грн шахтарям, які сильно постраждали під час трагедії, а також по 40 тис. грн – гірникам із середнім ступенем тяжкості травм і по 20 тис. грн – працівникам шахти з легкими травмами», – повідомили у прес-службі, відзначивши, що загальна сума допомоги становить 1,7 млн грн.

Також відзначається, що для виконання цього рішення були внесені зміни до Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян.

Як повідомлялося, 2 березня 2017 року на шахті №10 ”Степова” об`єднання держпідприємства ”Львіввугілля” стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали більш як 20 людей. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.

3 березня прем`єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів виділив 500 тис. грн сім`ям шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті. Також зазначалося, що загальний обсяг допомоги становитиме близько 5,05 млн грн, які буде виділено з Резервного фонду держбюджету Львівській облдержадміністрації.