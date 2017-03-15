Львівська облрада позачергово збереться через силовий розгін учасників торгової блокади

У Львові у зв’язку з розгоном учасників торгової блокади Донбасу на станції Кривий Торець на Донеччині, скликається позачергова сесія обласної ради.

Як повідомили у прес-службі Львівської обласної ради, на розгляд депутатів буде винесено питання про звернення до керівництва країни щодо неприпустимості силового розгону торговельної блокади та мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні.

Засідання розпочнеться о 10.00 16 березня.

Як повідомлялося, у понеділок, 13 березня, правоохоронці затримали 43 учасників торгової блокади Донбасу, які влаштували блокпост на залізничній станції Кривий Торець на Донеччині.