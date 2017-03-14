Львівська міськрада збереться на позачергове засідання щодо питання блокади ОРДЛО

Сьогодні, 14 березня, відбудеться позачергова сесія Львівської міської ради.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook депутат міськради Любомир Босаневич, позачергове засідання сесії має розпочатися о 17.00.

Також він додав, що порядку денного наразі ще немає.

У свою чергу, видання «Львівська газета» повідомляє, що основне питання порядку денного – блокада ОРДЛО та її силовий розгін. Зараз депутати працюють над спільною заявою, яку планують прийняти на сесії. Офіційної інформації щодо засідання на сайті Львівської міської ради поки що немає.

Як повідомлялося, 13 березня поліція затримала 45 учасників торгової блокади на станції Кривий Торець – жителів 8 областей. Через затримання правоохоронцями учасників торгової блокади в ряді міст України відбулися акції протесту. Зокрема на Майдан Незалежності у Києві вийшли кілька сотень людей з вимогою звільнення активістів. В Луцьку мітингувальники зайняли приміщення облдержадміністрації. У Вінниці біля будівлі Управління Служби безпеки України мітингувальники запалили шини. Сьогодні, 14 березня, у поліції повідомили, що всіх затриманих учасників блокади відпустили.