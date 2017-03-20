Луценко вважає, що мер Львова має понести відповідальність за смерть людей у Грибовичах

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що міський голова Львова Андрій Садовий має понести відповідальність за смерть вогнеборців на львівському сміттєзвалищі.

Як повідомляє «Українська правда», перед засіданням Ради регіонального розвитку його попросили прокоментувати заяву Садового про те, що йому підготували підозру, – і генпрокурор сказав:

“Я дуже задоволений поширенням правової культури серед голів міст. Очевидно, знає кіт, чиє сало з’їв”.

“На разі, мене дивує наполегливість, із якою пан Садовий хоче стати в позу жертви. Насправді, жертвами є чотири загиблих пожежника, а не пан Садовий. Але за все доводиться відповідати”, – додав Луценко.

“Якщо керівники операції в Княжичах мають сісти за недбалість, яка призвела до п’яти трупів, то чому міський голова вважає, що його чотири загиблих не значать нічого? Для мене як для людини й генпрокурора чотири загиблих означають дуже серйозну відповідальність. Хто її понесе – визначить слідчий”, – заявив він.

У свою чергу, Садовий вважає, що цим Луценко “чітко передав меседж: будеш себе погано поводити – ми тебе посадимо”.

“Я так це зрозумів… Він (генпрокурор) проінформував, що готуються документи про вручення мені підозри, про відсторонення з посади. Я до цього готовий”, – додав керівник Львова.

В очікуванні Ради регіонального розвитку він сказав: “Президент – це найбільш поінформована особа в нашій державі. Він прекрасно володіє всією тематикою і всіма проблемами. Має бажання допомогти – помагає, не має бажання – не допомагає”.

“Прохання до державних органів – не шкодити: не заважайте – і люди самі все зроблять А в нас дуже часто “помагають” так, що з того дуже важко виплутатися”, – додав керівник Львова.

Як відомо, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львові cтався завал, після того, як там виникла пожежа. Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег, четвертий зник безвісти.

У лютому 2017 року прокуратурі повідомили, що сміття горіло не через підпал, а через неналежну експлуатацію полігону.

13 березня Садовий заявляв, що прокуратура готує йому підозру у вчиненні кримінального злочину, однак не уточнив, у якій справі.

Луценко не виключав, що винним у недбалості можуть визнати Садового і його заступники.

Грибовицьке сміттєзвалище не експлуатується, але у Львові вже немає куди скидати сміття, а в інші області його вивозити не дають.