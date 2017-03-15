Найбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair може відкрити рейси зі Львова до Італії та Іспанії наступного року.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, про це повідомив комерційний директор компанії Ryanair Девід О`Брайан на прес-конференції у Львові.

”Наступного року ми будемо працювати над розширенням напрямків, ми розуміємо, що українців зацікавили б південні напрямки, такі як Італія та Іспанія. Я сподіваюся, що дуже скоро ви побачите результати конкуренції”, – цитує прес-служба О`Брайана.

За його словами, Львів, як одне з найбільших міст України, має дуже малу кількість авіамаршрутів порівняно з європейськими містами.

«Львів, як одне з найбільших міст України, має лише 19 європейських маршрутів, для порівняння Дублін – 150. Ми пропонуємо 7 маршрутів зі Львова, і це означає 16 щотижневих рейсів. Ми будемо рухатися від нуля до півмільйона пасажирів на рік», – цитує прес-служба О`Брайана.

Як повідомлялося, найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair з 30 жовтня 2017 року відкриє 11 рейсів із Києва та Львова.

З Києва авіакомпанія запустить рейси до Стокгольма, Манчестера, Лондона і Ейндховена, а зі Львова – до Лондона, Ейндховена, Берліна, Вроцлава, Кракова, Будапешта, Меммінгена.