Ліга Європи: “Ліон” обіграв “Рому” у центральному матчі 1/8 фіналу

Французький “Ліон” виграв у італійської “Роми” в центральному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт змагань.
Гра завершилася з рахунком 4:2. У ще одному знаковому протистоянні німецький “Шальке” (Гельзенкірхен) зіграв внічию з іншим німецьким клубом – “Боруссією” з Менхенгладбаха, 1:1.
Матчі-відповіді відбудуться рівно через тиждень – 16 березня.
Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перші матчі
Копенгаген – Аякс – 2:1
Ростов – Манчестер Юнайтед – 1:1
АПОЕЛ – Андерлехт – 0:1
Гент – Генк – 2:5
Олімпіакос – Бешикташ – 1:1
Ліон – Рома – 4:2
Сельта – Краснодар – 2:1
Шальке – Боруссія М – 1:1