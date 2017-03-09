Ліга Європи: “Ліон” обіграв “Рому” у центральному матчі 1/8 фіналу

Французький “Ліон” виграв у італійської “Роми” в центральному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 4:2. У ще одному знаковому протистоянні німецький “Шальке” (Гельзенкірхен) зіграв внічию з іншим німецьким клубом – “Боруссією” з Менхенгладбаха, 1:1.

Матчі-відповіді відбудуться рівно через тиждень – 16 березня.

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перші матчі

Копенгаген – Аякс – 2:1

Ростов – Манчестер Юнайтед – 1:1

АПОЕЛ – Андерлехт – 0:1

Гент – Генк – 2:5

Олімпіакос – Бешикташ – 1:1

Ліон – Рома – 4:2

Сельта – Краснодар – 2:1

Шальке – Боруссія М – 1:1