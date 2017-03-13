Ліга чемпіонів УЄФА: де можна переглянути матчі 1/8 фіналу

Поєдинки в Італії та Англії визначать у вівторок, 14 березня, ще двох учасників чвертьфінальної стадії найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Футболісти “Ювентуса” у Турині зійдуться з португальським “Порту” (перша гра – 2:0), а “Лестер” вдома спробує взяти реванш у чинного переможця Ліги Європи УЄФА іспанської “Севільї” (1:2), повідомляє Укрінформ.

Поєдинок на “Ювентус Стедіум” покаже телеканал “Футбол 1″, матч на “Кінг Пауер Стедіум” – “Футбол 2″. Обидві зустрічі розпочнуться о 21.45 за київським часом.

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“Бьянконері” націлені удесяте опинитися у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, однак з семи останніх спроб лише три були вдалими. У минулому сезоні на стадії 1/8 фіналу “Ювентус” у Турині зіграв внічию з “Баварією” (2:2), а у Мюнхені поступився у додатковий час (2:4).

“Драконам” з Порту, які ще можуть потрапити до вісімки найсильніших усьоме, доведеться сутужно: в історії Ліги чемпіонів було лише два випадки, коли команда проходила далі, поступившись у першому матчі на своєму полі.

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“Лиси” у поточному турнірі виграли всі три домашні матчі. А ось дві з трьох попередніх кампанії “Лестера” в єврокубках перервали саме іспанські команди.

“Севілья” ж постарається пробитися до 1/4 фіналу Кубка чемпіонів вперше з 1958 року. Андалузький клуб двічі грав на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і обидва рази вилетів.

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Останні учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів визначаться в середу, 15 березня: у повторних матчах 1/8 фіналу зустрінуться іспанський “Атлетико” і німецький “Байєр-04″ (перша гра – 4:2), французький “Монако” і англійський “Манчестер Сіті” (3:5).

Нагадаємо, першими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів минулого тижня стали мюнхенська “Баварія”, яка за сумою двох матчів впевнено переграла лондонський “Арсенал” (5:1, 5:1), чинний володар титулу мадридський “Реал”, двічі вигравши у “Наполі” з Неаполя (3:1, 3:1), дортмундська “Боруссія”, яка залишила за бортом турніру лісабонську “Бенфіку” (0:1, 4:0), а також каталонська “Барселона” після історичного камбека у протистоянні з паризьким “Парі Сен-Жермен” (0:4, 6:1).

Жеребкування чвертьфінальної стадії пройде 17 березня в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.