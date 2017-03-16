Контролювати переміщення товарів на лінії зіткнення буде МВС, Нацгвардія, ДФС і СБУ

Контроль за дотриманням заборони на переміщення товарів через лінію розмежування в Донецькій і Луганській областях, запровадженої за рішенням Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку із загостренням ситуації в регіоні, покладено на Міністерство внутрішніх справ, Національну поліцію, Національну гвардію, Державну фіскальну службу за участю Служби безпеки України.

Як повідомили в прес-службі президента України, про це йдеться в указі, підписаному президентом України Петром Порошенком.

«Зазначені структури також повинні створити умови для залучення громадськості до контролю за реалізацією необхідних заходів, вжити додаткових заходів щодо зміцнення громадської безпеки, протидії диверсійним і терористичним проявам, а також спробам порушення громадського порядку», – йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

Також, згідно з указом, РНБО пропонує керівництву антитерористичної операції вжити вичерпних заходів щодо нейтралізації можливих збройних провокацій.