Кличко хоче завершити кар’єру боєм на НСК «Олімпійський»

Відомий український боксер Володимир Кличко зізнався, що хотів би провести свій прощальний бій в Києві на НСК «Олімпійський».

Про це повідомляє Champion.ua.

«Ця арена задовольняє всі вимоги для організації та проведення чемпіонських боїв. НСК «Олімпійський», на якому відбувся фінал Євро-2012, нічим не поступається кращим німецьким стадіонам. Але тут потрібно, аби збіглося кілька складових. Зі свого боку, я можу констатувати, що дуже хочу провести поєдинок у Києві. Напевно, символічно було б провести тут свій прощальний бій», – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, 28 квітня Володимир Кличко вийде в ринг проти британця Ентоні Джошуа.