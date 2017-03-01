Керівником Львівського театру ляльок стане Уляна Мороз

Переможцем відкритого конкурсу на посаду директора-художнього керівника комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський академічний обласний театр ляльок» стала Уляна Мороз.

Як повідомляє прес-служба Львівської обласної ради, відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія у середу, 1 березня.

За Уляну Мороз проголосувало більшість членів комісії. Відтак її кандидатуру пропонуватимуть затвердити на сесії Львівської обласної ради у вівторок, 7 березня.

Зазначимо, на цю посаду претендувало п’ятеро осіб: Лапунов Ніколь, Пукач Богдан, Ципіна Ірина, Земелько Людмила, Мороз Уляна. Вони представили на розгляд комісії свою візію та бачення розвитку театру.

Довідка. Мороз Уляна – закінчила Українську академію друкарства за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого за спеціальністю «Театральне мистецтво».

Працює у Львівському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича. У 2011 році заснувала майстерню «Мистецький простір», з 2008 року – режисер фестивалю середньовічної культури «Ту Стань».