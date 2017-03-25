«Карпати» зіграли внічию з «Олімпіком»

26 березня у Черкасах на стадіоні Центральний в перенесеному матчі 17-го туру чемпіонату України донецький «Олімпік» і львівські «Карпати» не визначили сильнішого.

У першому таймі матчу «Олімпік» володів ініціативою та намагався атакувати ворота «Карпат», проводячи більшу частину гри на половині поля суперника.

«Карпати» ж намагалися підловити суперника на контратаках, які так і не закінчились результативно.

Друга половина гри проходила за відносно рівної гри обох команд.

Таким чином, «Олімпік» набрав 34 очки і завершив перший етап УПЛ на четвертому місці. У «Карпат» – 13 очок і десяте місце, повідомляє Zaxid.net.