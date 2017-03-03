Кабмін виділить 700 тис. грн сім`ям шахтарів, загиблих на шахті «Степова» – Гройсман

Кабінет міністрів України виділить 700 тис. грн сім`ям шахтарів, які загинули в результаті вибуху на шахті №10 «Степова» об`єднання ДП «Львіввугілля».

Про це повідомив очільник уряду Володимир Гройсман після відвідування лікарні Червонограда, де лікуються постраждалі від вибуху гірники, передає УНІАН.

Гройсман повідомив, що готовий зробити все необхідне для того, щоб відправити шахтарів на лікування в Київ, якщо в цьому буде необхідність. Крім того, Гройсман пообіцяв забезпечити все необхідне для лікування травмованих гірників.

«Сталася жахлива трагедія. Я хочу висловити співчуття сім`ям загиблих й ухвалити оперативно, тут на місці, всі необхідні рішення, щоб подбати про сім`ї загиблих. Головне зараз – розібратися в тому, що сталося, і зробити правильні висновки, – сказав Гройсман. – Ми приймемо рішення про те, щоб виділити кожній родині по півмільйона гривень. Також буде компенсація зі спеціальних соціальних фондів близько 150-200 тис. грн. Тобто загальна компенсація буде 600-700 тис. грн».

Раніше керівник уряду повідомив, що Кабмін виділить 200 млн грн на закупівлю індивідуальних засобів захисту шахтарів, а також створить державну комісію для з`ясування причин вибуху на шахті і загибелі людей. Як очікується, всі рішення будуть остаточно прийняті сьогодні, 3 березня, під час позачергового засідання уряду, яке пройде під головуванням прем`єр-міністра.