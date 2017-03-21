Інформацію про момент аварії на шахті “Степова” знищили – Зубко

Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що в системі безпеки УТАС були знищені всі дані про момент аварії на шахті “Степовій” у Львівській області.

Про це він сказав у вівторок на брифінгу за результатами чергового засідання урядової комісії з розслідування причин трагедії на шахті, повідомляє Укрінформ.

“Питання виникло і, я думаю, що окремо за результатами роботи Урядової комісії робитимуть висновки правоохоронні органи й проводитимуть розслідування, чому саме під час вибуху були знищені всі дані із системи УТАС, тому що останні інформація була в 7-30, а наступна інформація була тільки в 12-38, аварія відбулася в 11-58″, – сказав Зубко.

Він також розповів, що під час аварії у лаві “Степової” було тільки 156 кубів повітряної суміші замість необхідних 453, а сама система УТАС, яка мала би сповістити про збільшення метану в повітрі та відключити все енергозабезпечення шахти, не спрацювала.

Зубко зазначив, що урядова комісія працюватиме до 6 квітня, а потім передасть свої матеріали в правоохоронні органи.