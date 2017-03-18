Гройсман звинуватив Садового у бездіяльності вирішення проблеми з вивезенням сміття зі Львова

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звинуватив мера Львова Андрія Садового у бездіяльності в питанні вирішення проблеми з вивезенням сміття з міста.

Про це він написав у Facebook.

«Годину тому мав телефонну розмову з Львівським міським головою Андрієм Садовим. Він повідомив, що ті полігони, з якими ми домовились під час минулого мого приїзду до Львова, відмовляються далі приймати львівське сміття. Чесно кажучи, просто по-людськи, розумію їх позицію – і про це сказав панові Андрію. Вони не бачать бажання вирішити проблему з його боку, а тільки постійні зволікання. Тому, певне, і відмовляються, бо не розуміють скільки ще це буде тривати», – зазначив прем’єр.

При цьому Гройсман додав, що його вразив один факт.

«Пан Андрій сказав, що говорив уже з усіма міськими головами – усі відмовляються. Але на моє питання, з ким і коли він говорив на цю тему останній раз, відповів, що говорив з Київським головою Віталієм Кличком… десь 1,5 місяці тому!», – написав глава уряду.

Гройсман додав, що як колишній міський голова завжди намагається допомогти міським головам, які до нього звертаються.

«Я уже не раз втручався у цю ситуацію, готовий втрутитись ще раз. Але думаю, що врешті-решт пан Андрій мав би розпочати сам вирішувати цю проблему, а не шукати знову, хто йому заважає», – написав прем’єр.

Довідка. У Львові з літа 2016 року триває напружена ситуація із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького сміттєзвалища. Міський голова Львова Садовий неодноразово звертався по допомогу до інших регіонів країни, однак більшість з них не мають можливості приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів.

В інтерв`ю DT.UA Садовий спрогнозував, що обласна прокуратура вже до 21 березня пред`явить йому підозру, після чого його швидко відсторонять від посади в судовому порядку.

Мера можуть звинуватити у службовій недбалості, що призвела до критичної ситуації на сміттєзвалищі і спричинила загибель 4 людей.