Гройсман заявляє, що готовий допомагати у вирішенні проблеми з вивезенням сміття зі Львова

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що готовий допомагати у вирішенні проблеми з вивезенням побутових відходів зі Львова.

Про це він заявив під час робочої наради з міськими та селищними головами у рамках засідання правління Асоціації міст України сьогодні у Києві, передає УНІАН.

Зокрема, міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до Гройсмана з проханням допомогти у вирішенні проблеми з вивезенням сміття зі Львова до початку рекультивації наявного звалища і будівництва сміттєпереробного заводу.

”Я прошу вас, пане прем`єр-міністре, в продовження нашої розмови прийняти відповідне рішення, щоб Львів отримав допомогу… щоб ми мали можливість до початку рекультивації нормально вивозити відходи”, – сказав мер.

Садовий також повідомив, що отримав листа від Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів з рекомендаціями закрити школи міста через переповненість майданчиків для збору сміття.

За його словами, 17 березня було підписано угоду з французькою компанією, яка отримала від уряду Франції підтримку для проведення рекультивації наявного полігону для вивезення побутових відходів, і готова взяти на себе розробку проектної документації для будівництва спільно з Європейським інвестиційним банком заводу з переробки побутових відходів.

У відповідь Гройсман заявив, що готовий допомагати вирішувати цю проблему. Він закликав інших мерів підтримати Садового через цю проблемі.

”Можете розраховувати на мою підтримку… Я готовий допомагати, аби вичистити Львів… Маю надію, що ми знайдемо рішення з цього приводу”, – наголосив Гройсман.