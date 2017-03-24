Голову Яворівської РДА Львівщини правоохоронці підозрюють в корупції

Голова однієї з райдержадміністрацій Львівської області підозрюється у причетності до корупційних дій.

Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.

За інформацією прес-служби, наразі проводиться перевірка щодо можливої причетності керівника РДА до корупційних дій.

Як повідомляє «Вголо», голова Львівської ОДА Олег Синютка підтвердив затримання на хабарі голови Яворівської РДА Ореста Хляна.

Про це він сказав у коментарі «Вголосу».

«Так, дійсно його підозрюють в отриманні хабара. Це зайвий доказ, що, незважаючи на посаду, потрібно дотримуватись законодавства», – сказав голова Львівської ОДА.

Про всі деталі, зазначив голова Львіської ОДА, згодом розкажуть правоохоронці. Рішення про відсторонення Ореста Хляна із займаної посади теж базуватиметься на висновках правоохоронців.

Нагадаємо, розпорядженням Президента України №169/2016рп від 3 тавня 2016 року головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області було призначено Ореста Васильовича Хляна.