Гірники Львівщини припинять відвантаження вугілля з усіх шахт

У четвер, 9 березня, шахтарі планують припинити відвантаження вугілля з усіх шахт ДП «Львіввугілля» через заблоковані рахунки підприємства для виплати заробітної плати.

Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, повідомляє Zaxid.net.

За його словами, рахунки підприємства заблоковані уже протягом 10 днів. Це може призвести до невиплати зарплати усім працівникам підприємства.

«Я був поінформований ще два тижні тому, що ДП «Львіввугілля» збирались обанкротити, що загрожувало б повному розвалу усіх шахт в регіоні. Згодом підприємству заблокували рахунки для виплати зарплат. Сприяла цьому державна виконавча служба у Києві. Прем’єр-міністр про це знав і коли приїздив 2 березня на Львівщину, то обіцяв допомогти, але нічого не зроблено», – каже Волинець.

Михайло Волинець додав, що 6 березня він був присутній на засіданні державної комісії з ліквідації наслідків аварії на шахті «Степова», яку очолює віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубков, та знову порушував питання про розблокування рахунків ДП «Львіввугілля», однак відповіді не отримав.