Гірники Львівщини пікетуватимуть обласний суд

Шахтарі Червонограда Львівської області вирішили відзавтра припинити відвантаження вугілля споживачам і зранку почати пікетування Господарського суду області, де розглядатиметься справа щодо розблокування рахунку ДП “Львіввугілля”.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

“Шахтарі Червонограда прийняли остаточне рішення з 9:00 09.03 припинити відвантажувати споживачам вугілля, пікетувати обласний суд у м. Львова, де розглядатиметься питання щодо рахунку ДП “Львіввугілля”, – написав Волинець.

Голова профспілки також розкритикував голову Львівської ОДА Олега Синютку, який сьогодні зустрічався з гірниками, зауваживши, що шахтарі не почули від керівника області “ні слова конкретики про зарплати, про безпеку праці”.