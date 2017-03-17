Французька компанія розробить для Львова проект нового сміттєпереробного заводу

У п’ятницю, 17 березня, у Львівській міській раді відбулось підписання меморандуму між мерією Львова та французькою компанією «Еджіс». У рамках меморандуму компанія «Еджіс» розробить проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, стратегію поводження з відходами у Львові, а також проект нового сміттєпереробного комплексу, повідомляє Zaxid.net.

«Мешканці Грибович та Малехова неодноразово висловлювали побажання, щоб експертизу і проектне рішення розробляли ті компанії, які мають міжнародну репутацію і досвід реалізації схожих проектів в інших країнах. Наш полігон є один із найбільших в Україні. Він запрацював після Другої світової війни, як полігон для сотні найбільших промислових підприємств області. Це дуже складний полігон», – сказав Андрій Садовий, мер Львова.

Він додав, що компанія «Еджіс» виконувала проект для рекультивації полігону у Марселі, який вважався одним із найбільших у Європі.

За словами Ізабель Дюмон, Надзвичайного та Поважного Посла Франції в Україні, 3 березня Франція виділила 650 тис. євро для реалізації цього проекту. Гроші напряму отримуватиме французька компанія «Еджіс».

Компанія розроблятиме стратегію збору, переробки та утилізації відходів у Львові. Виконавця рекультивації Грибовицького сміттєзвалища визначать на міжнародному конкурсі, який планують оголосити цьогоріч. Садовий додав, що рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища будуть проводити за кошти Європейського банку.

Cьогодні, 17 березня, прес-служба ЛОДА повідомила, що запропонувала Львову нову ділянку у 100 га для будівництва сміттєпереробного заводу. Андрій Садовий прокоментував, що наразі не має інформації про цю ділянку. Однак, за його словами, французька компанія «Еджіс» розроблятиме також проектні рішення для нового комплексу з переробки сміття.

Меморандум підписали терміном на 9 місяців, однак перші напрацювання компанії Львівська мерія очікує отримати уже в травні.

Додамо, що «Еджіс» – це міжнародна компанія, що надає інжинірингові та консалтингові послуги в галузях транспорту, міського розвитку, будівництва, водопостачання та енергетики. Група має представництва у понад 100 країнах і близько 50 офісів у Франції.