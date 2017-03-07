Фонд гарантування розпочав черговий етап виплат вкладникам неплатоспроможного банку «Юнісон»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 13 березня розпочав новий етап виплат вкладникам неплатоспроможного банку «Юнісон», під час якого будуть проводитися виплати коштів за договорами, термін дії яких закінчився до 10 березня 2017 року включно, а також продовжаться виплати за поточними та картковими рахунками і вкладами, термін дії яких закінчився раніше.

Як повідомляється на сайті фонду, вкладники можуть отримати відшкодування через відділення самого банку.

Як повідомлялося, Національний банк прийняв рішення про віднесення банку «Юнісон» до категорії неплатоспроможних 28 квітня 2016 року через непрозорість структури власності.

За інформацією НБУ, керівники банку ”Юнісон” з середини 2015 року стверджували, що провели його викуп у попереднього власника, однак регулятор не погодив їх як власників істотної участі через невідповідність фінансового стану вимогам законодавства у частині підтвердження джерел походження коштів.

Акціонери банку «Юнісон» 5 травня 2016 року подали два позови до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати рішення НБУ про визнання банку проблемним і неплатоспроможним, рішення Фонду гарантування про введення в банк тимчасової адміністрації, а також рішення НБУ про заборону акціонерам банку «Юнісон» на придбання істотної участі.