Експеримент із монетизації пільг розпочнуть з Львівщини

«Держава за весь час взяла на себе надмірні зобов’язання. Тому ми бачимо єдиний вихід із цієї ситуації – монетизація, тобто, грошова компенсація кожному пільговику замість надання пільг у натуральному вигляді», – заявив Міністр соціальної політики Андрій Рева під час робочої поїздки до Харкова.

Про це повідомили у прес-службі Кабміну.

За його словами, до 1 липня 2017 року у Львівській області буде здійснено експеримент із монетизації пільг, а вже з 2018 року, за наслідками цього експерименту, планується проведення повної монетизації пільг по усій країні.

«Сьогодні на пільгові програми використовується до 15 мільярдів гривень, це на рік. У 2018 році, якщо взяти всі програми, які мають фінансуватися, це буде близько 20 мільярдів гривень», – повідомив Міністр.

Як повідомлялося, перевізники області надіються, що в квітні Львівщина перейде на адресну допомогу пільговикам. Якщо це питання не врегулюють вони грозяться влаштувати «транспортну ходу» до Києва. Також додамо що, із 2 квітня на приміських і міжміських маршрутах Львівської області збираються обмежити безкоштовне перевезення пільговиків.

Львівський портал