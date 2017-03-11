ДСНС попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах у вихідні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередає про лавинну небезпеку в Карпатах у вихідні.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Facebook.

«За прогнозом Укргідрометцентру, 11-12 березня у Карпатах в межах Івано-Франківської області очікується сходження лавин, а в окремих регіонах західної і центральної частини України – підвищення рівня води у річках»,- сказано у повідомленні.

«11-12 березня у зв’язку зі снігопадами у високогір’ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека. 11-13 березня на лiвих притоках Днiстра очiкується ріст рівнів води на 0,2-0,7 метри, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву», –застерігають в ДСНС.