До Львова на лікування привезли 14 поранених в зоні АТО військових

Військовий госпіталь у Львові 22 березня прийняв 14 військових Збройних Сил України з різних регіонів України.

12 із них доправили з Дніпровського військового госпіталю. Ще двох бійців АТО привезли з Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова. Осколкові поранення та травми різних частин тіла бійці отримали на Донеччині.

«Це не цілком всі поранені, там є і травмовані, є і з соматичними захворюваннями. Із всіх прибулих пацієнтів – 9 – хірургічного профілю, 5 – терапевтичного. Один із них розміщений в нас у реанімації через наявність соматичного захворювання. Стан усіх – середньої важкості і задовільний», – розповів начальник військового госпіталю Західного регіону Іван Гайда, пише zaxid.net.

На лікарняних ліжках військові проведуть від двох тижнів до півтора місяця, залежно від складності ушкоджень. Станом на 23 березня у львівському госпіталі лікується більше двадцяти учасників антитерористичної операції.

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