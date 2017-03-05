DJ Паша спікером Євробачення-2017

Спікером Євробачення-2017 від України стане ведучий радіо і різних розважальних заходів, генпродюсер музичної премії YUNA 2017 Павло Шилько відомий як DJ Паша.

Про це повідомили організатори пісенного конкурсу, передає Укрінформ.

“Павло Шилько стане спікером Євробачення від України. Наразі завершуються останні узгодження в цьому питанні з європейською стороною. Ближчим часом про це буде офіційно повідомлено”, – повідомив співрозмовник.

За його словами, Шилько буде офіційним представником пісенного конкурсу, спілкуватиметься з журналістами, даватиме прес-конференції та брифінги.

У четвер, 9 березня, Шилько проводив екскурсію для представників британських ЗМІ у Міжнародному виставковому центрі, демонструючи підготовку до Євробачення-2017.