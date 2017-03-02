Директором музею Івана Франка у Львові став Богдан Тихолоз

Богдан Тихолоз переміг у відкритому конкурсі на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка».

Таке рішення 2 березня ухвалила конкурсна комісія під час засідання, повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

За Богдана Тихолоза проголосувало більшість членів комісії.

Як зазначалося, на цю посаду претендувало троє кандидатів: Богдан Тихолоз, Роман Горак, Галина Корнєєва. Вони представили свої програми та візію розвитку музею.

Кандидатуру Богдана Тихолоза рекомендуватимуть затвердити на сесії Львівської обласної ради у вівторок, 7 березня.

Довідка. Богдан Тихолоз має повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література», кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності «Українська література», член національної спілки журналістів України, член Наукового товариства ім. Шевченка, лауреат премії Національної академії наук України для молодих вчених, лауреат премії облдержадміністрації та обласної ради. На даний час доцент кафедри теорії і практики журналістики.