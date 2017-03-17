Директора «Львівського облавтодору» звільнили за непродуктивну роботу

17 березня директора «Львівського облавтодору» Андрія Сліпецького звільнили з посади.

Про це повідомив голова правління ДАК «Автомобільні дороги України» Артем Гриненко.

«Я неодноразово звертав увагу на проблеми у роботі цього підприємства, зокрема на неефективність та непродуктивність тамтешнього керівника. Тримати таких людей на відповідальних та керівних посадах – це неприпустима розкіш, особливо коли компанія перебуває в стадії активного реформування та відродження», – написав Артем Гриненко на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що на посаду керівника ДП «Львівський облавтодор» вже оголошений конкурс.

Андрій Сліпецький очолював «Львівський облавтодор» з січня 2016 року, до цього він керував самбірським комунальним підприємством «Об’єднане», яке займається утилізацією побутових підходів.

У лютому 2017 року під час перевірки фінансово-господарської діяльності «Львівського облавтодору» аудитори виявили порушення, що призвели до втрат 8,2 млн грн.