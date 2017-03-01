“Динамо” офіційно оголосило про оренду Гладкого в “Карпати”

Нападник ФК «Динамо» (Київ) Олександр Гладкий на правах оренди до закінчення сезону 2016/17 буде виступати за львівські «Карпати», повідомляє офіційний сайт київського клубу.

У нинішньому сезоні Гладкий у складі «Динамо» провів 8 ігор у Прем’єр-лізі і 3 гри в Лізі чемпіонів. Раніше стало відомо, що тренер киян Сергій Ребров незадоволений гравцем і готовий був віддати в інший клуб. Сам футболіст не погодився піти в російські “Крилья Совєтов” з політичних мотивів. Гравця перевели в дубль “Динамо”.

Напередодні гендиректор ФК “Карпати” підтвердив оренду Олександра Гладкого до кінця нинішнього сезону.