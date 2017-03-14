Депутати Львівської міськради вимагають припинити застосування сили до учасників блокади окупованих територій Донбасу та заборонити торгівлю товарами російського виробництва.

За відповідне звернення до Президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради України Андрія Парубія сьогодні під час позачергової сесії проголосували 54 депутати.

Текст ухваленого звернення даємо повнотекстово:

«Ми, депутати Львівської міської ради, із обуренням сприйняли новину про силовий розгін Торецького редуту блокади торгівлі з окупованими територіями. Більше того, це діяння йшло у парі з незаконним затриманням та ще й побиттям сорока шести людей.

Силові методи не виправдовує ні «турбота» про безробітних мешканців окупованого Донбасу, ні начебто необхідність знаття блокади для запровадження точкових санкцій проти Росії з боку ЄС. Українська влада мала б активніше просувати на міжнародній арені вимогу санкцій через загострення ситуації в Авдіївці, а не спрямовувати свої зусилля на боротьбу з активістами.

Тому ми, депутати міської ради Львова, вимагаємо:

невідкладно назвати тих, хто віддав злочинний наказ та публічно покарати винних; негайно припинити застосування сили щодо учасників акції блокади торгівлі з окупантами; ухвалити Закон «Про тимчасово окуповані території» – про визнання територій підконтрольних «ЛНР» та «ДНР» окупованими Російською Федерацією з усіма міжнародно-правовими наслідками; прийняти Постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки всіх аспектів поставки товарів, робіт і послуг на тимчасово окуповані території; заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні та товарами з окупованими територіями; взяти під контроль держави України стратегічні об’єкти, які перебувають в руках російського капіталу, націоналізувати стратегічні підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни та регіонів і контролюються російським капіталом».