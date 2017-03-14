Депутати Львівської міськради вимагають припинити застосування сили до учасників блокади

Депутати Львівської міськради вимагають припинити застосування сили до учасників блокади окупованих територій Донбасу та заборонити торгівлю товарами російського виробництва.

За відповідне звернення до Президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради України Андрія Парубія сьогодні під час позачергової сесії проголосували 54 депутати.

Текст ухваленого звернення даємо повнотекстово:

«Ми, депутати Львівської міської ради, із обуренням сприйняли новину про силовий розгін Торецького редуту блокади торгівлі з окупованими територіями. Більше того, це діяння йшло у парі з незаконним затриманням та ще й побиттям сорока шести людей.
Силові методи не виправдовує ні «турбота» про безробітних мешканців окупованого Донбасу, ні начебто необхідність знаття блокади для запровадження точкових санкцій проти Росії з боку ЄС. Українська влада мала б активніше просувати на міжнародній арені вимогу санкцій через загострення ситуації в Авдіївці, а не спрямовувати свої зусилля на боротьбу з активістами.

Тому ми, депутати міської ради Львова, вимагаємо:

  1.    невідкладно назвати тих, хто віддав злочинний наказ та публічно покарати винних;
  2.    негайно припинити застосування сили щодо учасників акції блокади торгівлі з окупантами;
  3.    ухвалити Закон «Про тимчасово окуповані території» – про визнання територій підконтрольних «ЛНР» та «ДНР» окупованими Російською Федерацією з усіма міжнародно-правовими наслідками;
  4.    прийняти Постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки всіх аспектів поставки товарів, робіт і послуг на тимчасово окуповані території;
  5.    заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні та товарами з окупованими територіями;
  6.    взяти під контроль держави України стратегічні об’єкти, які перебувають в руках російського капіталу, націоналізувати стратегічні підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни та регіонів і контролюються російським капіталом».

 

Новини за темою

 
Loading...