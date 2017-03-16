Cиноптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні: дощі з мокрим снігом

Упродовж 16-18 березня синоптики прогнозують погіршення погодних умов – дощі з мокрим снігом.

Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Нацполіції, 16 березня, йтимуть дощі (на півдні, вночі і на сході країни невеликі), у західних, північних та центральних областях – з мокрим снігом.

У п’ятницю, 17 березня, дощитиме зі снігом по всій Україні, крім західних областей.

Натомість в суботу, 18 березня, вночі дощі та мокрий сніг обіцяють на заході країни, вдень у західних та східних областях – дощі, у північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ.